New Hanover County delinquent tax listings

@NC LLC

07908-003-071-000……………… $296.22

@NC LLC

07908-003-126-000……………… $837.72

116 MARKET LLC

04720-012-005-000…………… $5,991.48

13B SEAGULL VV LLC

05817-006-001-002…………… $5,498.81

248 N FRONT STREET LLC

04720-006-003-000…………… $4,566.81

2611 ROTHBURY WAY LLC

03500-005-418-000……………… $977.11

2801 BLUE CLAY LLC

03312-003-025-000…………… $1,645.92

314 DAVIS COA INC

04809-036-019-000…………… $4,193.93

520 SIR LLC

05218-002-002-010……………….. $12.24

818 RIDDICK CT LLC

07900-003-411-000…………… $2,150.55

8720 BEL PROPERTIES LLC

03805-005-001-000…………… $5,077.42

918 EMORY INVESTMENTS LLC

05005-001-004-001……………… $170.08

A & W PROPERTIES LLC

02611-001-008-000…………… $2,355.44

ABELES CHRISTOPHER J

07106-002-009-000……………… $794.83

ABERNATHY ALYSON D

07100-001-005-000…………… $2,434.70

ABERNATHY ALYSON D ETAL

07100-002-007-001…………… $2,023.22

ABM DEVELOPMENT PARTNERS LLC

04315-006-044-000…………………. $2.68

ABRAHAM HERMAN M GWENDOLYN K

07111-007-023-000……………… $900.02

ABRAMS BENJAMIN M

06700-007-001-000……………….. $10.90

ABSOLUTE FORCE LLC

04814-011-005-000……………… $601.83

ABSOLUTE FORCE LLC

04913-016-004-000……………… $625.81

ABSOLUTE FORCE LLC

06506-014-001-001…………… $2,820.56

ABSOLUTE METAL ROOFS INC

04918-001-009-026……………… $899.48

ACCATTATO ANTHONY J PATRICIA A

07112-013-020-000……………… $804.15

ACCOMAZZO BRANDON ETAL

04216-005-024-000……………… $941.58

ADAIR ZACHARY CELINE

08500-002-005-000……………….. $16.64

ADAIR ZACHARY CELINE

08500-002-081-000……………….. $16.84

ADAMS APRIL N

07116-003-017-000…………… $1,062.88

ADAMS BRADLEY DAVID ETAL

05507-002-087-000……………… $274.75

ADCOCK WANDA G

06205-006-006-000…………… $1,127.34

ADCOX JOHN CARTER LIFE ESTATE

03306-002-019-000……………… $305.70

ADDIS CONSTRUCTION & PROPERTY

06018-004-026-000…………… $1,294.43

ADDISON LAURA MARIE HRS

04809-041-011-000……………… $173.35

AGE GENEVA

05700-005-001-000……………… $943.43

AGE GEORGE B JR

05410-018-011-000……………… $270.39

AGE GEORGE B SR HRS

05410-018-012-000……………….. $92.67

AGE GEORGE B SR HRS

05410-018-013-000……………… $135.19

AGE GEORGE BENJAMIN

05410-019-014-000……………… $327.09

AGNEW ANDREAS

06617-009-014-000……………….. $14.45

AGRESTA CHARLES J

06005-021-010-000……………… $467.20

AHMAD RAAED BRIAN

05518-020-015-000…………… $1,022.59

AIKEN JAMES A MARY A

04809-028-006-000…………… $1,068.46

AIKEN JOANN J

07816-007-008-000…………… $1,000.55

AIKENS BRYAN L TERESA L

05407-008-003-000……………… $988.71

AINA KONOHIKI LLC

03620-003-008-000……………….. $45.59

AKEL CORENA ETAL

05720-015-016-000…………… $2,473.28

AKEL CORENA ETAL

05720-015-018-000…………… $2,473.28

AKEL CORENA ETAL

05720-015-019-000…………… $2,473.28

AKEL CORENA ETAL

05720-015-020-000…………… $2,473.28

AKEL CORENA ETAL

05720-015-022-000…………… $2,472.55

AKEL CORENA ETAL

05720-015-021-000…………… $2,448.73

AKEL CORENA ETAL

05720-015-023-000…………… $2,530.31

AKEL CORENA ETAL

05720-015-024-000…………… $2,479.05

AKEL NORMAN H

02900-003-008-001……………… $745.23

AKERS EVERETT C WANDA C

04110-006-005-000……………… $845.08

ALAIMO JOSEPH JENNIFER

01100-005-008-000…………… $2,826.13

ALAIMO JOSEPH JENNIFER N

08819-007-001-001…………… $1,588.34

ALBERS BRANDON W

03315-004-001-000……………… $214.45

ALBERS BRANDON WAYNE

03315-004-002-000……………… $214.45

ALBERTI CALEY EUGENE HEIRS

04510-007-002-000……………… $910.75

ALDRIDGE DEBRA

09009-016-001-004…………… $3,290.41

ALEXANDER CHARLES H HRS

03600-003-204-000…………………. $4.69

ALEXANDER DON VICKI

05407-015-009-000…………… $1,707.37

ALEXANDER DON VICKIE

04814-005-004-000……………… $471.00

ALEXANDER RICHARD D KATHY T

09005-013-005-000……………… $340.32

ALI MOHAMAD

05418-002-003-000…………… $1,474.04

ALI MOHAMAD

05520-008-037-000…………… $3,487.80

ALI MOHAMAD A SHAMIEH

07115-009-021-000…………… $2,386.45

ALLEN ALBERTA

04814-007-028-001……………… $100.31

ALLEN CHARLES W JR

04305-004-005-000…………… $1,081.38

ALLEN CHARLES WILSON

04305-001-003-000……………… $301.59

ALLEN CHARLES WILSON JR

04814-010-017-000……………… $620.36

ALLEN DAWN DELORES

04910-001-014-000…………… $1,420.62

ALLEN HORACE SR HEIRS

05017-003-030-000……………… $122.10

ALLEN JANET C

06010-004-004-000……………… $934.85

ALLEN JOSHUA REXFORD

05518-020-006-000……………… $967.08

ALLEN REV LIVING TRUST ETAL

04813-015-034-009…………… $1,492.94

ALLEN SHEILA ETAL

06117-001-002-067…………………. $6.95

ALLEN VANESSA D

06209-003-029-000…………… $2,088.96

ALLENSWORTH TODD SANDRA CARTER

06308-019-002-079……………… $207.43

ALLGAUER ROY ETAL

07100-007-001-127…………… $1,260.35

ALSBERG SHARYN

08700-001-142-000……………… $412.30

ALTMAN CARL FREDRICK LYNDA W

07508-007-019-000……………… $567.61

ALTMAN FREDERICK ALAN

08507-002-003-000…………… $1,050.48

ALTMAN FREDERICK ALAN

08507-002-007-000……………… $475.47

ALTMAN KIMBERLY LYNN

08507-002-001-000…………… $1,673.70

ALTMAN LYNDA W

08507-003-005-000…………… $2,582.16

ALWAYS AWAY HOLDINGS LLC

04920-003-005-002……………….. $37.13

AMAN MICHELLE C

03307-001-059-000…………… $1,055.19

AMCS PROPERTIES LLC

04319-004-023-003……………… $855.16

AMERICAN EQUITY FUNDING INC

08518-008-066-000…………… $1,679.43

AMMONS BETTY JEAN

05516-005-011-000……………… $536.76

ANDERSON CAROLINE STUART

04820-012-012-000…………… $2,831.43

ANDERSON JANIE M HRS

04110-005-032-001……………… $307.60

ANDREU JAMES

05418-003-001-D39……………….. $10.90

ANDREWS LEE D HRS

05407-026-032-000…………… $1,223.27

ANDREWS REACH DEVELOPERS LLC

06700-001-054-000……………… $186.43

ANGELASTRO ALFONSO JEANETTE L

07010-001-007-038……………… $997.59

ANN & JIM LLC

05413-019-011-000…………… $1,120.80

ANN & JIM LLC

05407-036-007-000…………… $1,204.75

ANN & JIM LLC

04809-039-012-000…………… $1,297.42

ANN & JIM LLC

04818-039-003-000……………… $735.94

ANN & JIM LLC

05409-036-005-000……………… $630.18

ANN & JIM LLC

05413-034-006-000……………… $756.64

ANN & JIM LLC

05505-002-040-000…………… $1,076.11

ANN & JIM LLC

06010-004-022-000…………… $1,631.05

ANN STREET HOUSE LLC

05308-008-012-000…………… $1,339.45

ANTLEY GEORGE M MARY

04415-010-013-000……………… $491.38

ANTLEY GEORGE M MARY M

04415-007-006-000……………… $516.84

APACHE PARTNERSHIP

04818-009-004-000…………… $2,871.76

APPLE VALLEY INC

02517-006-007-000…………………. $4.69

APPLEWHITE GRANT CATHERINE CHEEK

02919-007-011-000…………… $2,495.38

ARC MFWMTNC001 LLC

04916-001-004-000…………… $5,325.96

ARC MFWMTNC001 LLC

04916-001-005-001……………… $588.75

ARCHER THOMAS A THERESE A

06705-006-002-000…………… $1,295.24

ARCHULETA NOBERT F

07909-005-013-000……………… $369.25

ARITA BARRY L THERESA M

04215-009-008-000……………… $641.91

ARLEDGE ALBERT D

07619-002-013-000……………… $206.42

ARM VENTURES LLC

04914-002-013-004……………… $420.84

ARM VENTURES LLC

04914-002-013-016……………… $420.84

ARMSTRONG DOROTHY P

04906-002-003-040……………… $549.12

ARMSTRONG MARJORIE

02513-004-002-000……………… $123.36

ARMSTRONG MARJORIE DICKEY

02514-001-005-000……………… $338.29

ARNOLD JOHN CLAUDIA

09009-016-001-005…………… $2,064.47

ARRIAGA ELEONORA

04300-003-026-002……………… $560.93

ATKINSON ALLIE RAY

06009-017-002-000……………… $851.50

ATKINSON BRADLEY J

06206-004-010-000……………… $443.74

ATKINSON JESSICA S

06700-005-098-000…………… $5,116.67

ATKINSON ROBERT

05418-004-003-C00…………………. $7.63

ATKINSON TINA M

06206-004-009-000……………… $614.91

ATKISSON TOMMIE J TRUITT

06209-005-039-000…………… $2,057.34

ATLANTIC CAROLINA LLC

04818-011-006-000…………… $4,477.73

AUSTIN JOSEPH A MICHELLE D

03515-005-015-000…………… $1,831.55

AUTEN WILLIAM K CINDY S

07112-001-004-000……………….. $61.87

AUTEN WILLIAM K CINDY S

08407-001-046-000……………….. $83.41

AUTREY BRIAN P KINDRA B

04805-001-002-011……………… $742.47

AVENEL BOAT FACILITY ASSOC INC

03719-004-011-001……………….. $19.00

AVENT CLIFORD S BRENDA C

05218-002-002-082……………….. $73.49

AVENT THAD S

08818-006-018-010…………… $1,032.65

AVERY CHRISTINE A

09217-003-002-000…………… $1,656.40

AYOUB PROPERTIES LLC

04914-002-019-000…………………. $7.47

B & P OF WILMINGTON LLC

01716-003-003-000……………… $195.68

B & W INC

02519-002-016-000……………… $274.10

B N & M HOLDINGS LLC

04910-008-031-000……………… $651.14

B P A

04400-005-029-004……………….. $15.41

BAC INVESTMENTS HOLDINGS LLC

04813-028-020-000…………… $7,415.24

BACAGEORGE KALLIOPE FOKAKIS

04819-027-030-000…………… $1,232.72

BACHEK RYAN T ETAL

07620-003-006-000…………… $1,128.32

BACHOWSKI ANDREW S MARY J

06714-004-022-000…………… $1,417.34

BAED HOLDINGS LLC

05511-001-016-004……………….. $38.34

BAILEY BETTY FLOYD

04819-026-002-000……………… $532.05

BAILEY BETTY FLOYD

04819-026-003-000……………… $493.19

BAILON PABLO JANETTE HERNANDEZ

01213-003-019-000……………… $282.81

BAKER DONALD WHITE

03306-003-002-000……………….. $90.85

BAKER EDGAR C JR HEIRS

06620-005-002-000…………… $2,157.64

BAKER LINDA GALE ETAL

04818-033-007-000……………… $357.50

BAKER MICHAEL J

06212-002-045-000…………… $1,686.13

BAKER ROBERT G MARY C

03510-004-015-000……………… $723.78

BAKER SHARALYN D

04905-003-004-000……………… $616.32

BAKER WALTER

03507-001-095-000…………… $1,162.33

BALDWIN ERNEST

03400-004-010-000……………… $301.59

BALDWIN LAURIE B

04814-018-001-000……………… $215.87

BALDWIN LAURIE B

04814-018-002-000……………… $226.78

BALDWIN SANDRA FAYE KENNEDY

07909-005-005-000……………… $129.67

BALDWIN THOMAS S JR

05413-038-009-000……………… $276.93

BALDWIN THOMAS S JR

05413-038-010-000……………… $276.93

BALLARD ANTHONY

03518-001-010-000……………… $755.94

BALLARD JENNIFER

04816-011-033-000…………… $1,131.70

BALTIC INVESTMENT PROPERTIES

06018-007-003-000……………… $975.79

BALTIC INVESTMENT PROPERTIES

05407-038-012-000……………… $866.76

BALTIC INVESTMENT PROPERTIES LLC

05406-003-010-000……………… $356.51

BALTIC INVESTMENT PROPERTIES LLC

05414-011-015-000……………… $326.00

BANEGAS CELEO RUTH S

04218-002-003-000……………… $202.79

BANISTER WILLIAM KSANDRA D

04313-009-011-000……………… $221.93

BANISTER WILLIAM KSANDRA DELAINE

03518-003-009-000……………….. $96.44

BANISTER WILLIAM KSANDRA DELAINE

04305-001-004-000……………… $200.18

BANKS SCOTT E

03507-001-046-000…………… $1,165.42

BARBARY COAST HOLDINGS LLC

05308-005-007-002…………… $1,184.46

BARBELN DEBORAH C

07010-001-007-003……………… $665.06

BARBER CHRISTINE P

08807-017-011-006…………… $1,417.73

BARBER DENNIS E SR

07006-001-049-000…………… $1,240.73

BARBER RICHARD L SUSAN H

04509-002-014-000……………… $266.55

BARBERICH EDWARDS J JR RONDA S

08810-006-019-000……………….. $95.44

BARBERICH EDWARDS J JR RONDA S

08810-007-002-000……………… $780.86

BARBOUR TODD WESLEY ALDEN

09018-009-013-001…………… $3,179.33

BARCLAY OFFICE COMPLEX LLC

06020-001-035-000…………. $14,067.75

BARFIELD JONATHAN JANICE

04813-022-009-001…………… $1,094.63

BARFIELD JONATHAN JANICE

05405-038-003-000…………… $1,225.47

BARFIELD JONATHAN JANICE J

05405-038-004-001……………… $973.61

BARFIELD JONATHAN SR

04913-017-035-000……………… $499.35

BARFIELD JONATHAN SR

05409-007-012-000……………… $702.14

BARFIELD JONATHAN SR JANICE

04813-025-036-000……………… $962.71

BARFIELD JONATHAN SR JANICE

05410-005-013-000…………… $1,181.85

BARFIELD JONATHAN SR JANICE G

04814-007-018-000……………… $158.08

BARFIELD JONATHAN SR JANICE G

04814-007-019-000……………… $443.74

BARFIELD JONATHAN SR JANICE G

04913-002-007-000……………….. $81.78

BARFIELD JONATHAN SR JANICE

GRAINGER

03517-004-008-000…………… $1,277.34

BARHAM THOMAS P LYNDA J

04306-014-001-000……………… $610.49

BARNARDS CREEK HOA

07010-001-001-000……………… $122.10

BARNARDS CREEK HOA

07010-001-071-000……………….. $11.99

BARNETT DOROTHY L

05409-033-004-000……………… $433.92

BARNETT LEONARD F TRUSTEE

08518-001-015-002…………………. $3.35

BARNHARDT KEITH W MILISSA

06010-006-002-000…………… $1,799.60

BARNHILL ELBERT RAY HRS

02519-003-007-000……………… $964.36

BARNHILL OLEN V HRS

05418-003-001-F85……………….. $14.17

BARNITZ JONNIE E

09006-001-007-000…………… $1,834.08

BARREIRO A B HRS

05409-028-006-000……………… $327.09

BARROW KENNETH WAYNE

02700-001-041-000……………….. $75.05

BARRY RHONDA ETAL

04306-014-038-000……………… $680.41

BASS HILLMAN D JR

05218-002-002-126……………… $151.81

BASS HILLMAN D JR

06207-014-029-000……………….. $28.55

BASS JOCELYN

05418-004-003-A61……………….. $25.08

BASS SAM HRS

04915-009-006-000…………… $4,609.65

BASS SAM HRS

04915-009-007-000…………… $2,174.00

BASS SAM HRS

04915-009-009-001…………… $1,093.54

BATEMAN THOMAS L ETAL

04400-001-180-000……………….. $18.06

BATEY CATHERINE DELANE

05105-001-002-000…………………. $3.60

BATEY JAMES L CATHERINE D

05105-001-001-000…………………. $5.76

BATEY JAMES L CATHERINE DELANE

02609-003-006-000…………………. $4.06

BATRA ADDIE COBIA HEIRS

05017-009-001-001……………… $510.25

BATSON LORI C

04506-002-011-000…………… $1,194.24

BATTEN BRYAN R KIMBERLY E

05710-002-020-000…………………. $2.68

BATTERS JOANNE L

04106-003-006-000……………… $522.42

BATTISTELLI PETER J YVONNE R

06612-001-015-000…………… $1,271.76

BATTS AMELIA

05409-021-008-000……………… $293.84

BATTS DARRYL G ETAL

04808-006-001-000……………… $617.45

BATUYIOS LOUIS J NADINE F

06017-021-001-000……………….. $71.87

BAUGUESS FAMILY IRREV ASSET PROT

TRUST

03705-002-003-000…………… $1,473.68

BAUTISTA SERAFIN L

06618-003-010-000…………… $1,712.81

BCE HOLDINGS LLC

05509-004-024-000…………… $1,199.29

BEACH VET REAL ESTATE LLC

05620-003-003-000…………………. $8.20

BEACH VET REAL ESTATE LLC

06205-005-035-001……………… $106.03

BEACH VET REAL ESTATE LLC

06208-004-001-000……………….. $11.09

BEAN WILLIAM E JR

07020-007-009-000……………… $395.81

BEASLEY BEATRICE R HRS

08810-004-007-000……………… $529.90

BEAULIEU FREDRICK A JR JACQ

04216-003-001-001……………… $153.30

BECK DANIEL W ETAL

05405-007-004-000…………… $4,956.36

BECK FRAN G

07605-009-005-000……………… $680.89

BECK JOHNNY III

05418-004-003-B02…………………. $8.73

BECKETT LOUIS HRS

05410-018-003-000……………… $888.57

BEERICH PROPERTIES LLC

06500-002-002-009…………… $2,971.16

BEGLEY DAVID NORBERT

03614-001-039-000……………… $475.83

BEKER TERRI

08818-006-052-003…………… $1,511.54

BELL DEBORAH B

04220-006-006-000……………… $843.00

BELL DEBORAH B

07609-009-060-000……………… $508.01

BELL JOSEPH MATTIE

05505-002-022-000……………… $892.87

BELL JOSEPH T VICKI C

02500-001-092-000…………… $1,426.10

BELL LESTER MARTHA HRS

05413-026-013-000……………… $280.20

BELL ROBERT NELSON JR

07617-003-002-000…………… $1,722.83

BELL ROSE JANE

04311-003-002-000……………… $278.12

BELL SANDRA ETAL

04813-021-003-000……………… $729.38

BELL WILHELMINA

05407-015-006-000……………… $560.05

BELLAMY CHARLES C GLORIA J

04808-005-010-000……………… $416.49

BELLAMY MICHAEL D

04814-009-003-000……………… $213.70

BELLAMY MONICA T ETAL

05406-018-010-000……………… $687.97

BELLAMY WANDA LEE

05413-034-007-000……………… $532.18

BELLAMY WILLIAM E JR

04416-004-029-000……………… $746.86

BELLOWS ENID S LIFE ESTATE

07206-015-001-000…………… $2,039.92

BELLOWS JEFFREY R

07120-002-001-000…………… $1,266.62

BELLSOUTH COMMUNICATIONS LLC

04920-002-007-000…………………. $4.48

BELSER ANTHONY T

06600-004-003-000……………… $556.04

BENDER BOOKER T HRS

08200-006-009-000……………….. $23.45

BENNETT ALFRED DEANIE MAE

02511-004-005-004……………… $226.53

BENNETT ALFRED DEANIE MAE

02511-004-013-000……………… $735.17

BENNETT ALLEAN

04809-019-001-000…………………. $5.69

BENNETT ALLEAN

04809-019-002-000……………….. $13.77

BENNETT CAROLYN

05509-004-020-000……………… $751.01

BENNETT COREY J SR

06119-003-002-000…………… $1,182.95

BENSON DEBORAH M

08817-013-002-000…………… $1,729.69

BENTLEY CHARLES D ETAL

02616-001-085-000……………… $554.89

BENTON ANDREA TERESA

07600-003-009-002……………… $284.82

BENTON MILDRED H

02519-004-008-000……………… $343.79

BERARD CRAIG T

01110-005-017-000……………… $741.75

BERMUDA COMPANY OF WILMINGTON

06500-007-034-000……………… $157.17

BERRY JOHN K CARRIE M

09006-014-005-000…………… $1,262.21

BERRY THORNTON LORENZO JR

02515-001-013-008……………… $324.36

BERRY THORNTON LORENZO JR

05407-014-026-000…………… $2,054.08

BERTARIONI RONNY ANNA S

04417-007-043-000…………… $1,074.94

BERTOLET BRAD L

03619-012-002-000…………… $1,619.79

BEST DORIS ANN

04814-023-001-000…………… $1,184.58

BETTS W KEITH JANET V

07107-009-008-000…………… $1,836.93

BEVIS JOSEPH R LORI A

05620-004-002-012……………… $717.70

BEYOND BEAUTIFUL LLC

08511-003-001-000…………… $2,364.63

BIG IDEAS LLC

05308-003-004-000…………… $7,476.28

BIG IDEAS LLC

05308-003-005-000……………… $645.32

BILENAS GRAZINA I

03515-008-003-000…………… $1,566.17

BILES JOHN R

06319-002-007-012…………… $1,439.50

BILLINGS LAURA LEE

06106-004-011-004……………… $961.62

BILLY JOHN B

04813-012-008-000……………… $573.48

BIRMINGHAM BROTHERS LLC

08807-006-017-002…………… $2,971.15

BIROLIN MICHAEL

06217-005-001-002…………… $4,412.35

BIROLIN MIKE

08407-001-007-000…………… $1,495.79

BISHOP LESYA I HEIRS

04400-001-121-000…………………. $8.27

BLACKBURN MARY ANN

05518-005-010-000……………… $983.33

BLACKHAM ROBERT

05418-003-001-D64…………………. $5.45

BLACKMAN JOHN M

01700-001-010-000…………… $2,091.59

BLACKMAN JOHN M KIMBERLY H

07508-002-006-000…………… $1,052.17

BLACKS DOTTIE A ETAL

08218-001-011-000……………… $822.00

BLACKWELL ELIZA T JOHN R D

05714-002-018-000…………. $13,502.12

BLAKE DORIS C HEIRS

07919-001-008-000…………… $1,388.57

BLAKE JENNIFER TYLER

06511-001-005-000……………… $572.94

BLAKE SCOTT BOWEN

04400-003-023-000…………… $1,257.82

BLAKE WILLIAM RANDALL ETAL

03500-001-018-000……………… $487.88

BLAKE YOLANDE HRS

08200-005-019-000…………… $2,227.22

BLALOCK JERRY ETAL

09017-021-002-000……………….. $14.31

BLANK WILLIAM W NANCY L

04414-008-024-000…………… $2,359.64

BLANKS DOTTIE M

06120-005-005-000……………… $590.07

BLANKS EMMA MOORE

04817-006-004-000……………….. $73.05

BLANTON DEBORAH A

05518-001-005-000…………… $2,314.13

BLANTON DONALD C NANCY D

04317-006-013-000……………… $904.74

BLE PROPERTIES LLC

06206-008-010-008…………… $2,124.97

BLOODWORTH ELMORE JR PAMELA

04007-003-008-000……………… $309.06

BLOOMER DONNA

06507-001-012-000……………… $814.68

BLUE EYE INVESTMENTS LLC

05515-001-012-087…………… $1,032.48

BLUE RIDGE DEVELOPMENT

06507-015-001-315……………….. $99.22