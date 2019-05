Notice of Public Sale

PUBLIC SALE

Below vehicles

May 23, 2019

11 am at Rosak’s Towing

5022 Carolina Beach Rd

Wilmington NC 28412

Sale Pursuant to lien amount

2012 Ram 1500 #1C6RD7LT9CS269429

Lien amount $5,885

Lien amount $5,885 2011 Hyundai Sonata #5NPEB4AC0BH170106

Lien amount $2,935

May 9, 16, 2019

PUBLIC SALE

Below vehicles

May 15, 2019

11 am at Rosak’s Towing

5022 Carolina Beach Rd

Wilmington NC 28412

Sale Pursuant to lien amount

2014 Honda Accord

#1HGCR3F90EA010718

Lien amount $5,940

#1HGCR3F90EA010718 Lien amount $5,940 2007 Honda Accord

#1HGCM66537A007859

Lien amount $4,525

May 2, 9, 2019