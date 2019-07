PUBLIC SALE

Below vehicles

July 24, 2019 11 am at Rosak’s Towing

5022 Carolina Beach Rd

Wilmington NC 28412

Sale Pursuant to lien amount 2014 Jeep Wrangler

#1C4BJWCG7EL130168

Lien amount $3,200 2016 Nissan Versa #3N1CE2CP2GL365492

Lien amount $3,455 2017 Mitsubishi Mirage

#ML32AHJ5HH020202

Lien amount $3,770 2013 Subaru BRZ

#JF1ZCAC15D1610703

Lien amount $3,645 July 4, 11, 2019

